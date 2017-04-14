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Моуриньо: «Для меня матч с „Челси“ ничем не отличается от других игр»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-ЧелсиЧелси
Начало матча: Завтра, 18:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Моуриньо Жозе
Вчера, 20:56 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подчеркнул, что для него грядущий поединок 33-го тура АПЛ с «Челси» является рядовой игрой. 

«Вы говорите, что это будет эмоциональный поединок, но для меня это обычная игра. Это еще одна игра. Для меня она ничем не отличается от всех других встреч, вовсе нет.

Некоторые парни будут свежими, а некоторые - уставшими. Это очень важно».

В этом сезоне МЮ дважды проиграл «Челси». В первом круге АПЛ лондонцы разгромили своего соперника (4:0), а в шестом раунде Кубка Англии победили более скромно (1:0).

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