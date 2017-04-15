Рейтинг@Mail.ru

Дзамбротта: «Грустно, что Моратти и Берлускони покинули миланские клубы»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Милан, Дзамбротта Джанлука, Берлускони Сильвио
Сегодня, 00:12 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок «Милана» Джанлука Дзамбротта прокомментировал тот факт, что Сильвио Берлускони продал клуб китайским инвесторам.

«Грустно, что два знаковых президента Моратти и Берлускони покинули свои посты. Они писали историю футбола. Это заставляет меня грустить, но таковы реалии современного футбола.

Президентство Берлускони - это 30 лет больших побед. Великие чемпионы творили историю и оставили след не только в сердце болельщиков „Милана“, но и в мировом футболе.

На месте Берлускони я бы чувствовал себя так, будто бы позволил сыну покинуть родительский дом. Должно быть, это очень трудно.

Главное, что новые владельцы имеют средства, чтобы повторить победы Сильвио и вернуть клубу былую славу».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
00:36 Венгер посмеялся после вопроса о 300 тыс. фунтов в неделю для Санчеса 0
Вчера
23:07 Диего Коста: «Я очень благодарен Моуриньо» 0
22:41 Моратти: «„Интер“ выглядит лучше „Милана“» 3
20:56 Моуриньо: «Для меня матч с „Челси“ ничем не отличается от других игр» 11
20:20 Энрике: «Не сомневаюсь, что „Барселона“ может отыграть три гола у „Ювентуса“» 60
20:06 Ли: «Хотим, чтобы „Милан“ вошел в топ-5 клубов мира» 5
19:21 Аллегри: «Дибала и Неймар станут мировыми звездами в будущем» 12
19:10 Конте: «Ибрагимович никогда не был лучше, чем сейчас» 5
17:35 Шоу: «Собираюсь доказать Моуриньо, что он ошибался на мой счет» 9
17:22 Рамос: «Не думаю, что у Пике действительно плохое мнение об игроках „Реала“» 24
все материалы по этой теме
Турниры