Дзамбротта: «Грустно, что Моратти и Берлускони покинули миланские клубы»

Бывший игрок «Милана» Джанлука Дзамбротта прокомментировал тот факт, что Сильвио Берлускони продал клуб китайским инвесторам.

«Грустно, что два знаковых президента Моратти и Берлускони покинули свои посты. Они писали историю футбола. Это заставляет меня грустить, но таковы реалии современного футбола.

Президентство Берлускони - это 30 лет больших побед. Великие чемпионы творили историю и оставили след не только в сердце болельщиков „Милана“, но и в мировом футболе.

На месте Берлускони я бы чувствовал себя так, будто бы позволил сыну покинуть родительский дом. Должно быть, это очень трудно.

Главное, что новые владельцы имеют средства, чтобы повторить победы Сильвио и вернуть клубу былую славу».