Дзамбротта: «Грустно, что Моратти и Берлускони покинули миланские клубы»
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Милан, Дзамбротта Джанлука, Берлускони Сильвио
Сегодня, 00:12 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Милана» Джанлука Дзамбротта прокомментировал тот факт, что Сильвио Берлускони продал клуб китайским инвесторам.
«Грустно, что два знаковых президента Моратти и Берлускони покинули свои посты. Они писали историю футбола. Это заставляет меня грустить, но таковы реалии современного футбола.
Президентство Берлускони - это 30 лет больших побед. Великие чемпионы творили историю и оставили след не только в сердце болельщиков „Милана“, но и в мировом футболе.
На месте Берлускони я бы чувствовал себя так, будто бы позволил сыну покинуть родительский дом. Должно быть, это очень трудно.
Главное, что новые владельцы имеют средства, чтобы повторить победы Сильвио и вернуть клубу былую славу».
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