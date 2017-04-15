Васин: «Конечно, у ЦСКА есть возможность догнать „Спартак“»

Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура РФПЛ с Краснодаром (0:0), а также поделился мнением о шансах «армейцев» на чемпионство в преддверии игры 23-го тура чемпионата России с «Ростовом»:

«Все ребята очень расстроены, что ещё сильнее отстали от „Спартака“ в таблице. Мы неплохо провели первый тайм, имели хорошие моменты, но — подвела реализация. Матч мог сложиться совсем по-другому, реализуй мы хотя бы один из своих шансов.

Есть ли возможность отыграть преимущество „Спартака“? Конечно! Пока существуют хотя бы теоретические шансы на чемпионство, ЦСКА будет биться. Сейчас мы смотрим только на себя и не обращаем внимания на соперников. Главное — побеждать в каждом следующем матче.

„Ростов“ — очень организованная команда, которая в первую очередь всегда делает ставку на оборону. Но, как показывает практика, моменты для взятия ворот возникают в матчах с любыми соперниками. Будем стараться забить — уверен, шансы у нас будут.

Матч „Спартака“ и „Зенита“? Думаю, это будет очень интересная игра, фактически за шесть очков. Но я не буду за кого-то болеть. Нужно отталкиваться от игр своей команды и ни на кого не надеяться».