Куртуа: «Судьба чемпионства находится в наших руках»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа считает, что на преследователей «синих» оказывается куда большее давление, чем на лондонский клуб:

«Вероятно, мы просто слишком расслабились в матче против „Кристал Пэлас“. Мы рано открыли счет, лидировали в лиге с 10-очковым преимуществом.

Для нас полезно быть под давлением, но думаю, что куда большее давление оказывается на команды, которые преследуют нас. Им нужно побеждать, чтобы сокращать отставание.

Мы уверены в себе. Можно сказать, что судьба чемпионства находится в наших руках, но если кто-то нас обгонит, то это будет означать, что они заслужили это. Сезон длится не 31 или 32 игры. Посмотрим. Мы же сделаем все возможное, чтобы победить».