Куртуа: «Судьба чемпионства находится в наших руках»
Сегодня, 09:04 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь
Голкипер «Челси» Тибо Куртуа считает, что на преследователей «синих» оказывается куда большее давление, чем на лондонский клуб:
«Вероятно, мы просто слишком расслабились в матче против „Кристал Пэлас“. Мы рано открыли счет, лидировали в лиге с 10-очковым преимуществом.
Для нас полезно быть под давлением, но думаю, что куда большее давление оказывается на команды, которые преследуют нас. Им нужно побеждать, чтобы сокращать отставание.
Мы уверены в себе. Можно сказать, что судьба чемпионства находится в наших руках, но если кто-то нас обгонит, то это будет означать, что они заслужили это. Сезон длится не 31 или 32 игры. Посмотрим. Мы же сделаем все возможное, чтобы победить».
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А оставшееся время наигрывать молодых игроков на следующий сезон.
В принципе, "пенсионеры" одна из немногих команд топ-6 АПЛ которая лично у меня не вызывает изжоги. Всегда действуют лишь на благо себя и своих фанатов. Многим бы этому поучиться.
Удачи Челси в остатке сезона. Искренне убеждён, что именно они возьмут золото. Остальные просто не заслужили.