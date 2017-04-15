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Семочко: «При Кирсане Илюмжинове в „Уралане“ работал звездочёт»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Уралан, Семочко Дмитрий, Павлов Сергей
Сегодня, 07:58 | Источник: football24.ua | Редакция: Павел Молочный

Бывший полузащитник «Днепра» и «Металлиста» Дмитрий Семочко рассказал о методах работы экс-главы Республики Калмыкия Кирсана Илюмжинова, который ранее был президентом «Уралана»:

«Илюмжинов – абсолютно адекватный человек. Был, правда, один момент, когда в команду пришёл наставник Сергей Павлов. Он пригласил с собой лидера „Локомотива“ Игоря Чугайнова, вратаря Александра Филимонова, однако дела у нас шли не очень. Тогда Илюмжинов предложил: „С командой будет работать звездочёт“. Возможно, он по жизни нашему президенту помогал и тот решил пригласить его в клуб.

Реакция Павлова? Сначала воспринял нормально, но всё изменилось, когда этот человек зашёл в раздевалку и с серьёзным лицом начал речь: „Завтра в воротах должен стоять не этот футболист, а вот этот. В нападении выпустим этого...“ Павлов разнервничался: „Что ты мне рассказываешь? Я в сборной работал, опыт имею и я – главный тренер“. Звездочёта отправили в неизвестном направлении».

Ранее Илюмжинов, являющийся президентом Международной шахматной федерации, заявлял, что в будущем собирается побороться за кресло президента ФИФА.

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