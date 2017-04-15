ЦСКА - «Ростов»: Игнашевич проводит свой 500-й матч за «армейцев»
Сегодня, 15:10 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Антон Белюсь
Матч 23-го тура российской Премьер-Лиги против «Ростова» стал для защитника ЦСКА Сергея Игнашевича 500-м поединком в футболке «армейцев» во всех турнирах.
Помимо 37-летнего оборонца лишь голкипер Игорь Акинфеев имеет за плечами полтысячи матчей за ЦСКА.
Напомним, что Игнашевич продолжает обновлять рекорд по числу матчей в чемпионатах России: теперь на его счету 459 поединков.
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да, он потерял в скорости с возрастом, но передачи он выдает все такие же шикарные!
Классный защитник! Здоровья!