«Бавария» оступилась в матче с «Байером»
Сегодня, 21:23 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В поединке 29-го тура Бундеслиги «Бавария» не смогла распечатать ворота «Байера», который полчаса играл вдесятером.
Леверкузен, стадион «Бай-Арена».
«Байер» - «Бавария» - 0:0
«Байер»: Лено, Хильберт, Венделл, Йедвай, Топрак, Кампль, Хавертц (Бэйли 88), Арангис (Драгович 62), Баумгартлингер, Брандт (Белараби 66), Фолланд.
Главный тренер: Тауфн Коркут.
«Бавария»: Нойер, Мартинес (Лам 72), Алаба, Рафинья, Бернат, Алькантара, Видаль, Киммих, Дуглас Коста (Роббен 60), Коман (Хаби Алонсо 70), Мюллер.
Главный тренер: Карло Анчелотти.
Предупреждения: Арангис 37, Йедвай 50.
Удаление: Йедвай 59.
Судья: Даниэль Зиберт.
В первом круге, напомним, мюнхенцам удалось одолеть своего оппонента (2:1).
Другие материалы по теме:
18:52 Видео «Кристал Пэлас» и «Лестер» сыграли вничью 6
18:22 Видео Дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» 5
17:58 Видео «Лацио» вырвал ничью у «Дженоа» 22
17:53 Видео «Рома» и «Аталанта» обменялись голами 23
Или войдите через