«Бавария» оступилась в матче с «Байером»

В поединке 29-го тура Бундеслиги «Бавария» не смогла распечатать ворота «Байера», который полчаса играл вдесятером.

Леверкузен, стадион «Бай-Арена».

«Байер» - «Бавария» - 0:0

«Байер»: Лено, Хильберт, Венделл, Йедвай, Топрак, Кампль, Хавертц (Бэйли 88), Арангис (Драгович 62), Баумгартлингер, Брандт (Белараби 66), Фолланд.

Главный тренер: Тауфн Коркут.

«Бавария»: Нойер, Мартинес (Лам 72), Алаба, Рафинья, Бернат, Алькантара, Видаль, Киммих, Дуглас Коста (Роббен 60), Коман (Хаби Алонсо 70), Мюллер.

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Предупреждения: Арангис 37, Йедвай 50.

Удаление: Йедвай 59.

Судья: Даниэль Зиберт.

В первом круге, напомним, мюнхенцам удалось одолеть своего оппонента (2:1).