Серхио Санчес: «Игроки „Рубина“ знают, что получают большие зарплаты»

Защитник «Рубина» Серхио Санчес после поражения в матче 23-го тура РФПЛ от «Краснодара» (0:1) отметил, что устал слышать критику в адрес команды.

«Мы стараемся, создаем моменты, но не удается победить. Я бы с удовольствием не играл, если бы это приносило победу. Мы много тренируемся, в том числе и дополнительно, но сказать что-то сложно – все именно так, как сейчас. Мы обсуждаем игру в раздевалке, но меня просто бесит, что мы не можем победить.

Я очень устал от индивидуальной критики. Игра не удается всем, но кому-то приходится это услышать. Я бы хотел обратиться ко всем, чтобы градус критики снизился. Мы знаем об ошибках и очень стараемся побеждать. Очень сложно, когда что-то не получается, еще и выслушивать критику. Только негатив. Мы знаем, что получаем большие зарплаты. Мы все понимаем. Мы отдаем отчет и стараемся. Деньги не делают команду. Мне 31 год и я еще далек от завершения карьеры. Я приехал в Казань, чтобы здесь выложиться. Всем надоели результаты, но немного сдержаннее...

Нам нужно только время. Знаете, „Реал“ шесть лет назад тоже потратил много денег, но только в последние два-три года пошли результаты. Этот чемпионат очень сложный. Нужно стараться, чтобы побеждать. Я с тяжелым сердцем смотрю за этим. Все мои друзья стараются, но слышат только критику. Прошу прощения, что я так эмоционален, но я правда очень зол на ситуацию».