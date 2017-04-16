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Ерохин: «Надеюсь, в игре со „Спартаком“ „Ростов“ наконец-то забьёт»

Матч: ЦСКАЦСКА0 : 0РостовРостов
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Ерохин Александр
Сегодня, 03:56 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин подвёл итоги матча 23-го тура РФПЛ с ЦСКА, который завершился вничью (0:0), а также прокомментировал голевую засуху в последних играх жёлто-синих:

«Знали, что игра будет очень тяжёлой. ЦСКА — очень серьёзный соперник, и по ходу второго тайма у армейцев было преимущество. Поэтому хорошо, что мы сумели очередной матч сыграть на ноль. Сильно ли ощущалось отсутствие Бухарова? У нас ощущается нехватка каждого футболиста, потому что для игры „Ростова“ важен любой игрок.

Голевая засуха? Возможно, уже сказывается психологическое напряжение от того, что долго не можем забить. Наверное, нужно немного раскрепоститься в атаке, внести в атакующие действия побольше импровизации. У нас есть неделя до следующего матча, чтобы поработать над исправлением этой ситуации. Надеюсь, в игре со „Спартаком“ мы сумеем наконец-то забить.

Безусловно, нам была нужна победа в матче с ЦСКА, но даже одно набранное очко оставляет „Ростов“ в борьбе за путёвку в еврокубки. У нас есть ещё неплохие шансы занять четвёртое место по итогам чемпионата, так что руки не опускаем и готовимся к следующему матчу.

Мы в каждом матче хотим победить, независимо от того, с кем играем. Поэтому даже ничью в гостях с ЦСКА нельзя назвать самым положительным результатом для „Ростова“».

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