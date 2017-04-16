Луческу: «Речь о чемпионстве „Зенита“ уже не идет. Будем биться за Лигу чемпионов»
Сегодня, 22:52 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Наставник «Зенита» Мирча Луческу считает, что не стоит посыпать голову пеплом после поражения от «Спартака» и нужно стремиться к новой цели:
«Думаю, что речь о чемпионстве уже не идёт. „Спартак“ однозначно заслужил первое место. Но мы не можем оставлять „Зенит“ без Лиги чемпионов. Будем биться до последнего тура, чтобы завоевать место в Лиге чемпионов».
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Но ничего,главное сейчас доналадить,а то ведь Дандолк на недоналаженной арене играть откажется.
Но ничего,главное сейчас доналадить,а то ведь Дандолк на недоналаженной арене играть откажется.
Предлагаешь вшивым соболезнование выразить?))))
Каким боком ты тут за cвиней впрягаешься?
Биться в очередном полуфинале ЛЧ?
Да и ЦСКА верит, что попадет в отбор ЛЧ, хотя, подождем...
Может они еще и за чемпионство будут продолжать "бороться".
Говорить об этом кони, точно, еще долго не перестанут..