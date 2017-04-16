Луческу: «Речь о чемпионстве „Зенита“ уже не идет. Будем биться за Лигу чемпионов»

Наставник «Зенита» Мирча Луческу считает, что не стоит посыпать голову пеплом после поражения от «Спартака» и нужно стремиться к новой цели:

«Думаю, что речь о чемпионстве уже не идёт. „Спартак“ однозначно заслужил первое место. Но мы не можем оставлять „Зенит“ без Лиги чемпионов. Будем биться до последнего тура, чтобы завоевать место в Лиге чемпионов».