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Луческу: «Речь о чемпионстве „Зенита“ уже не идет. Будем биться за Лигу чемпионов»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Луческу Мирча
Сегодня, 22:52 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Наставник «Зенита» Мирча Луческу считает, что не стоит посыпать голову пеплом после поражения от «Спартака» и нужно стремиться к новой цели:

«Думаю, что речь о чемпионстве уже не идёт. „Спартак“ однозначно заслужил первое место. Но мы не можем оставлять „Зенит“ без Лиги чемпионов. Будем биться до последнего тура, чтобы завоевать место в Лиге чемпионов».

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