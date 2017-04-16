Шатов: «Никакого интервью. И так на пороховой бочке живу»
Сегодня, 22:47 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник
Похоже, положение полузащитника Олега Шатова в «Зените» становится все более шатким. После матча со «Спартаком» игрок в очередной раз отказался давать интервью, лишь бросив на ходу: «Я и так на пороховой бочке живу».
По видимости, ситуацию хавбека усугубили недавние слова, сказанные на эмоциях, о том, что наставник «Зенита» Мирча Луческу хорошо себя чувствует и без игроков.
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