Самедов: «Не согласен с Дзюбой в том, что гонка закончилась»

Хавбек «Спартака» Александр Самедов не согласен со словами Артема Дзюбы о том, что для «Зенита» гонка за чемпионство закончилась:

«Слава богу, что удалось забить последний гол. Расстроился, что не забил сразу, у меня был хороший момент, но тяжело входить в такую игру.

Дзюба сказал, что гонка закончилась? Это Артём сказал, а у нас впереди ещё тяжёлые матчи. Я хочу стать чемпионом со „Спартаком“, но впереди ещё семь туров, в розыгрыше 21 очко, не стоит торопиться.

Что было в раздевалке? Все радовались, всё-таки такая эмоциональная победа».

Напомним, «Зенит» проиграл «Спартаку» со счетом 1:2.