Самедов: «Не согласен с Дзюбой в том, что гонка закончилась»
Вчера, 23:17 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Хавбек «Спартака» Александр Самедов не согласен со словами Артема Дзюбы о том, что для «Зенита» гонка за чемпионство закончилась:
«Слава богу, что удалось забить последний гол. Расстроился, что не забил сразу, у меня был хороший момент, но тяжело входить в такую игру.
Дзюба сказал, что гонка закончилась? Это Артём сказал, а у нас впереди ещё тяжёлые матчи. Я хочу стать чемпионом со „Спартаком“, но впереди ещё семь туров, в розыгрыше 21 очко, не стоит торопиться.
Что было в раздевалке? Все радовались, всё-таки такая эмоциональная победа».
Напомним, «Зенит» проиграл «Спартаку» со счетом 1:2.
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Можно еще порассуждать о если и кабы, пофантазировать о провальном спаде "Спартака", который не за горами, и о своем мощном рывке к чемпионскому званию. Ну, как всегда, попутать берега и пыжиться от своего величия.
А играл бы Адриано, про которого тоже писали, что он пенсионер, он бы, как Мельгарехо Зенит не простил.
Что ты "не" то убрал)))
И при чем тут Джано вообще)
Рановато cвиньям трофей примерять.