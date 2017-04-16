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Самедов: «Не согласен с Дзюбой в том, что гонка закончилась»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Самедов Александр, Дзюба Артём
Вчера, 23:17 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Хавбек «Спартака» Александр Самедов не согласен со словами Артема Дзюбы о том, что для «Зенита» гонка за чемпионство закончилась:

«Слава богу, что удалось забить последний гол. Расстроился, что не забил сразу, у меня был хороший момент, но тяжело входить в такую игру.

Дзюба сказал, что гонка закончилась? Это Артём сказал, а у нас впереди ещё тяжёлые матчи. Я хочу стать чемпионом со „Спартаком“, но впереди ещё семь туров, в розыгрыше 21 очко, не стоит торопиться. 

Что было в раздевалке? Все радовались, всё-таки такая эмоциональная победа».

Напомним, «Зенит» проиграл «Спартаку» со счетом 1:2.

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