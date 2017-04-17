«Реал» огласил заявку на матч с «Баварией»
Сегодня, 15:58 | Источник: Твиттер ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Дмитрий Кристя
«Реал» огласил заявку на завтрашний ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией». В списке отсутствуют травмированные Гарет Бэйл, Рафаэль Варан и Пепе. Нет и Фабиу Коэнтрау.
Вратари: Навас, Касилья, Яньес.
Защитники: Карвахаль, Рамос, Данило, Начо, Марсело.
Полузащитники: Кроос, Хамес Родригес, Каземиро, Ковачич, Модрич, Асенсио, Иско.
Нападающие: Роналду, Бензема, Васкес, Мората.
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думаю что уже назначенный арбитр на игру барса юве сделает всё как приказали чинуши и поставит пару пеналей в ворота юве - ведь он уже единожды спасал каталонское позорище в игре с миланом поставив два пеналя левандосовских и не удалив игроков барсы в бвух эпизодах
Состав чумовой.
Бавария едет за реваншем,будет заруба.
Лева выздоровел,теперь они еще опаснее.
Ждем вторую часть мирового Класико,а потом надеюсь на мировое Класико number 2!в финале против Юве!).