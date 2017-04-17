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«Реал» огласил заявку на матч с «Баварией»

Матч: РеалРеал-:-БаварияБавария
Начало матча: Завтра, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 15:58 | Источник: Твиттер ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Дмитрий Кристя

«Реал» огласил заявку на завтрашний ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией». В списке отсутствуют травмированные Гарет Бэйл, Рафаэль Варан и Пепе. Нет и Фабиу Коэнтрау.

Вратари: Навас, Касилья, Яньес.

Защитники: Карвахаль, Рамос, Данило, Начо, Марсело.

Полузащитники: Кроос, Хамес Родригес, Каземиро, Ковачич, Модрич, Асенсио, Иско.

Нападающие: Роналду, Бензема, Васкес, Мората.

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