«Мидлсбро» - «Арсенал»: стартовые составы
Сегодня, 21:08 | Источник: Твиттер ФК "Арсенал" | Редакция: Роман Мельник
Стали известны стартовые составы на матч 33-го тура английской Премьер-Лиги между «Мидлсбро» и лондонским «Арсеналом».
«Мидлсбро»: Гьюзан, Барраган, Айяла, Гибсон, Фабио, Клэйтон, Де Рон, Лидбиттер, Рамирес, Даунинг, Негредо.
«Арсенал»: Чех, Холдинг, Косьельни, Паулиста, Монреаль, Джака, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен, Санчес, Озил, Жиру.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Матч команд в первом круге закончился нулевой ничьей.
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