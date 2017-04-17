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«Мидлсбро» - «Арсенал»: стартовые составы

Матч: МидлсброМидлсбро-:-АрсеналАрсенал
Начало матча: Сегодня, 22:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:08 | Источник: Твиттер ФК "Арсенал" | Редакция: Роман Мельник

Стали известны стартовые составы на матч 33-го тура английской Премьер-Лиги между «Мидлсбро» и лондонским «Арсеналом». 

«Мидлсбро»: Гьюзан, Барраган, Айяла, Гибсон, Фабио, Клэйтон, Де Рон, Лидбиттер, Рамирес, Даунинг, Негредо.

«Арсенал»: Чех, Холдинг, Косьельни, Паулиста, Монреаль, Джака, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен, Санчес, Озил, Жиру.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Матч команд в первом круге закончился нулевой ничьей.

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