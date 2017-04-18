ЦСКА продлил контракт с Олейниковым
Сегодня, 16:58 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
Сегодня полузащитник молодежной команды ЦСКА Иван Олейников продлил соглашение с клубом до окончания сезона-2019/20.
Олейников — выпускник ДЮСШ ПФК ЦСКА. В сезоне-2016/17 он сыграл за молодежную команду 29 матчей и забил четыре гола, в том числе в ворота «Тоттенхэма» в Юношеской лиге УЕФА.
Все три зимних сбора Иван провёл с основной командой и вместе с рядом других молодых игроков 18-летний хавбек тренируется под руководством Виктора Ганчаренко на постоянной основе.
Другие материалы по теме:
16 апреля 2017
15 апреля 2017
14 апреля 2017
22:18 Видео Промес: «К выходным готов!» 79
Станислав Горин
Фанаты «Спартака» - «сектанты», наставник – «тренеришка», напарник – «изделие № 23», Кокорин – «мозоль». «Соккер.ру» систематизирует мысли капитана «Зенита».
13 апреля 2017
Или войдите через