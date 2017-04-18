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ЦСКА продлил контракт с Олейниковым

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, ЦСКА, Олейников Иван
Сегодня, 16:58 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Сегодня полузащитник молодежной команды ЦСКА Иван Олейников продлил соглашение с клубом до окончания сезона-2019/20.

Олейников — выпускник ДЮСШ ПФК ЦСКА. В сезоне-2016/17 он сыграл за молодежную команду 29 матчей и забил четыре гола, в том числе в ворота «Тоттенхэма» в Юношеской лиге УЕФА.

Все три зимних сбора Иван провёл с основной командой и вместе с рядом других молодых игроков 18-летний хавбек тренируется под руководством Виктора Ганчаренко на постоянной основе.

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