Гути: «Дополнительного времени в матче „Реал“ - „Бавария“ могло и не быть»
Сегодня, 12:57 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник
Увидев спорные моменты матча «Реала» и «Баварии», бывший футболист мадридского клуба Гути решил не оценивать судейство. Игрок считает, что никому даже не пришлось бы спорить, если бы арбитры смотрели видеоповторы.
«Система видеоповторов помогла бы избежать ненужного дополнительного времени. Hala Madrid!»
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и вот играть дополнительное время в равных составах - это было бы по четному, непредвзято.
Красава!
чувак, у баварии мартинеса удалили за то, что 100кг мешок роналду очень хорошо симулирует. на ком бы там пенальти не дали? из всех штрафных на роналду не за симуляции дают дай бог 20%... бэйт вообще без адреса и оснований. роналду сделал себе репутацию ныряльщика еще до чм-2006, ибо на самом мундиале на нем уже не свистели вообще ничего. но потом в ход пошел админресурс и деньги, теперь криро валяется на поле чаще, чем на ногах стоит. и этому есть простое объяснение - он обыгрывать не умеет. зато лучший в мире (не являясь лучшим даже в своей команде), угадаешь, почему?
Вчера именно характер последнего вывел Реал дальше.
Далее- гол Роналду из офсайда
Неа, сидят оправдания лепят, и Гутя эта до кучи.