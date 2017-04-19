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Гути: «Дополнительного времени в матче „Реал“ - „Бавария“ могло и не быть»

Матч: РеалРеал4 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Гути
Сегодня, 12:57 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

Увидев спорные моменты матча «Реала» и «Баварии», бывший футболист мадридского клуба Гути решил не оценивать судейство. Игрок считает, что никому даже не пришлось бы спорить, если бы арбитры смотрели видеоповторы.

«Система видеоповторов помогла бы избежать ненужного дополнительного времени. Hala Madrid!»

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