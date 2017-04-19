Вьери: «Рефери и лайнсмен в матче „Реала“ и „Баварии“ - это просто позор»
Сегодня, 12:07 | Источник: twitter.com | Редакция: Роман Мельник
Знаменитый в прошлом итальянский футболист Кристиан Вьери на своей странице в Twitter поддержал всех недовольных вчерашним судейством матча «Реала» и «Баварии»:
«Рефери и лайнсмен в матче „Реала“ и „Баварии“ - это просто позор... Какой ужас».
Ранее Михаэль Баллак предложил устроить переигровку матча.
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Ди Мария в результате пробил мимо – Маскерано сфолил, что и признал после матча. «Безусловно, я нарушал правила на Ди Марии, но мы выбили «ПСЖ» не из-за этого», – рассказал Маскерано.
Пенальти на Ди Марии был...
Если я поддержу Реал это хорошо а если правду напишу,тогда лицемерие?
Я и про Барсу пишу еще хужу,когда вижу не хорошее в них.
Бавария играла по счёту, это кто говорит про 2 удара там в створ и прочий бред.
Реал тоже часто играет на удержание.
Но счёт 1-2 и Реал поплыл. Тут на тебе удаление и левый гол.
Ты же сам это знаешь,причем тут удары по воротам,когда Бавария давили Реал на их поле и заставила Рамоса самому забить себе гол.
На равных обе игры выиграли бы немцы,сомнений нет ни у кого.
https://vk.com/video2397035_456239019
Удаление Видаля норм?
Тогда какого на поле делал Каземиро?