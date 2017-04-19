Вьери: «Рефери и лайнсмен в матче „Реала“ и „Баварии“ - это просто позор»

Знаменитый в прошлом итальянский футболист Кристиан Вьери на своей странице в Twitter поддержал всех недовольных вчерашним судейством матча «Реала» и «Баварии»:

«Рефери и лайнсмен в матче „Реала“ и „Баварии“ - это просто позор... Какой ужас».

Ранее Михаэль Баллак предложил устроить переигровку матча.