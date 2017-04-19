Лам: «„Бавария“ еще вернется!»

Защитник «Баварии» Филипп Лам на своей странице в Instagram подвел итоги выступления команды в Лиге чемпионов:

«Несмотря на сильное выступление, его было недостаточно для прохода в полуфинал. Это было горькое прощание с Лигой чемпионов - особенно для меня.

Тем не менее, наша команда показала профессионализм и готовность смело встречать трудности - повод для оптимизма. „Бавария“ еще вернется!»

Отметим, что игрок намеревается завершить карьеру этим летом.