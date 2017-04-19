Лам: «„Бавария“ еще вернется!»
Сегодня, 16:30 | Источник: Инстаграм Филиппа Лама | Редакция: Роман Мельник
Защитник «Баварии» Филипп Лам на своей странице в Instagram подвел итоги выступления команды в Лиге чемпионов:
«Несмотря на сильное выступление, его было недостаточно для прохода в полуфинал. Это было горькое прощание с Лигой чемпионов - особенно для меня.
Тем не менее, наша команда показала профессионализм и готовность смело встречать трудности - повод для оптимизма. „Бавария“ еще вернется!»
Отметим, что игрок намеревается завершить карьеру этим летом.
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Экспресс-разбор 2-х матчевого противостояния с точки зрения судейства.
1 матч- левый пеналь на Роббене, чистое удаление ( вторая желтая не за физику фола, а, скорее, за характер. Мартинез прервал опасную контру Реала). Ну и все вроде, остальное по мелочи в обе стороны.
2 матч- и снова левый пеналь и снова на Роббене (ох, уж этот Перес- купил два левых пеналя, но по щедроте душевной подарил их Баварии). Дальше - судья не удаляет Видаля в начале 2 тайма за грубый фол на Каземиро. Дальше - судья не удаляет Каземиро за фол на Роббене. Дальше гол Рамоса, но пас шел на Левандовски, который, внимание(!!) был в ОФФСАЙДЕ. Итог - левый гол. Дальше- судья несправедливо удаляет Видаля - фола не было, но!! Видаля уже не должно было быть на поле. Дальше - левый гол Роналду из чистейшего оффсайда. Ну и по мелочи в обе стороны.
И что в итоге- за два матча ошибок против Реала -3 (2 пенальти и левый автогол с участием оффсайда и Левы), ошибок против Баварии - 2, 5 ( гол из оффсайда, должны были удалять Каземиро, 1/2 за удаление, которое должно быть раньше).
Откройте глаза люди. Косяки были в обе стороны.Еще эти и ужасные статьи для хайпа, выдающиеся непрофессионализм авторов соккера. Стыдно, товарищи.
Всем мира и добра)