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Лам: «„Бавария“ еще вернется!»

Матч: РеалРеал4 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Лам Филипп
Сегодня, 16:30 | Источник: Инстаграм Филиппа Лама | Редакция: Роман Мельник

Защитник «Баварии» Филипп Лам на своей странице в Instagram подвел итоги выступления команды в Лиге чемпионов:

«Несмотря на сильное выступление, его было недостаточно для прохода в полуфинал. Это было горькое прощание с Лигой чемпионов - особенно для меня.

Тем не менее, наша команда показала профессионализм и готовность смело встречать трудности - повод для оптимизма. „Бавария“ еще вернется!»

Отметим, что игрок намеревается завершить карьеру этим летом.

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