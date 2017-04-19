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Невилл: «Роналду забьет больше мячей за карьеру, чем Месси»

Матч: РеалРеал4 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Невилл Гари, Роналду Криштиану
Сегодня, 15:01 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл считает, что 100 голов в Лиге чемпионов - это далеко не последний рекорд, которым нас удивит португальский форвард Криштиану Роналду:

«Иногда я задаюсь вопросом, сколько же он сможет играть? Сможет ли он продолжать выступления, когда ему исполнится 40?

Он может выстроить долгую карьеру центрфорварда, и ему не придется бегать по 11-12 километров за матч, достаточно семи-девяти. Он по-прежнему сможет забивать по паре мячей и использовать свои моменты.

Взгляните на эти цифры! Сперва думаешь, что таких фантастических показателей вообще невозможно достичь, а у него получается. Думаю, он будет играть дольше Лионеля Месси и в конце карьеры забьет больше голов, чем он. Роналду продолжит творить невероятные вещи».

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