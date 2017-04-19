Невилл: «Роналду забьет больше мячей за карьеру, чем Месси»
Легенда «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл считает, что 100 голов в Лиге чемпионов - это далеко не последний рекорд, которым нас удивит португальский форвард Криштиану Роналду:
«Иногда я задаюсь вопросом, сколько же он сможет играть? Сможет ли он продолжать выступления, когда ему исполнится 40?
Он может выстроить долгую карьеру центрфорварда, и ему не придется бегать по 11-12 километров за матч, достаточно семи-девяти. Он по-прежнему сможет забивать по паре мячей и использовать свои моменты.
Взгляните на эти цифры! Сперва думаешь, что таких фантастических показателей вообще невозможно достичь, а у него получается. Думаю, он будет играть дольше Лионеля Месси и в конце карьеры забьет больше голов, чем он. Роналду продолжит творить невероятные вещи».
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Из 5 голов Баварии только 1 забит по правилам, либо в равных составах.
Из 5 голов Баварии только 1 забит по правилам, либо в равных составах.
В 10-м говорит играли, против 14 игроков Реала.
Я так понял остальные 3 это главный арбитр и 2 боковых
Каждый должен заниматься своими вещами. Невилл бы лучше попробывал бы, например, с молодёжью в МЮ поработать или ещё что полезное.
не зря же Зеедорфа "полуфилософом" называли, а мужик просто не дурак, и в отличие от 95% футболистов закончил школу.
Схавал тунца?
Великий ассистент.
Ты слит 😂😂😂😂😂😂
Это предвзятость и необъективность. Складывается такое впечатление, что у футболистов реально iq как у хлебушка...