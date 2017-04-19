Рейтинг@Mail.ru

Липпи: «„Ювентусу“ скорее стоило бы бояться „Монако“, чем „Барселону“»

Матч: БарселонаБарселона-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: Сегодня, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Липпи Марчелло
Сегодня, 15:42 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Бывший тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи оценил шансы итальянской команды в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов с «Барселоной»: 

«„Юветнус“ прекрасно знает свое дело и умеет играть в футбол лучше, чем кто-либо. „Барселона“ остро нападала, но ничего больше. „Ювентус“ же играл, как единое целое. Их защита идеальна, команда играет компактно, зрело, а теперь еще и атаковать классно научились, раньше так не умели. У них есть и фантастический голкипер - Джанлуиджи Буффон.

„Барса“ находится в состоянии свободного падения, меня не впечатлила ни „Бавария“, ни „Реал“. Я бы вообще назвал настоящей угрозой для „бьянконери“ „Монако“ - команду талантливой молодежи, которая умеет качественно и быстро обороняться и атаковать».

Напомним, что сейчас Марчелло Липпи возглавляет сборную Китая.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
15:25 Эррера: «Не сплю по ночам - боюсь лишиться места в стартовом составе МЮ» 3
15:01 Невилл: «Роналду забьет больше мячей за карьеру, чем Месси» 35
14:03 Роналду: «Эта ночь запомнится. Отличная работа, команда!» 49
13:31 Терри написал прощальное письмо и поблагодарил всех за поддержку 13
12:57 Гути: «Дополнительного времени в матче „Реал“ - „Бавария“ могло и не быть» 47
12:07 Вьери: «Рефери и лайнсмен в матче „Реала“ и „Баварии“ - это просто позор» 123
11:58 Рамос: «Понимаю болельщиков, освистывающих Роналду» 31
11:45 Левандовски: «„Бавария“ могла побеждать, но вдесятером играть с „Реалом“ невозможно» 25
09:35 Баллак: «Может, матч „Реала“ и „Баварии“ стоит переиграть?» 140
08:49 Клопп: «Буду чувствовать себя неловко, если „Ливерпуль“ ничего не выиграет» 19
все материалы по этой теме
Турниры