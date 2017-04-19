Липпи: «„Ювентусу“ скорее стоило бы бояться „Монако“, чем „Барселону“»

Бывший тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи оценил шансы итальянской команды в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов с «Барселоной»:

«„Юветнус“ прекрасно знает свое дело и умеет играть в футбол лучше, чем кто-либо. „Барселона“ остро нападала, но ничего больше. „Ювентус“ же играл, как единое целое. Их защита идеальна, команда играет компактно, зрело, а теперь еще и атаковать классно научились, раньше так не умели. У них есть и фантастический голкипер - Джанлуиджи Буффон.

„Барса“ находится в состоянии свободного падения, меня не впечатлила ни „Бавария“, ни „Реал“. Я бы вообще назвал настоящей угрозой для „бьянконери“ „Монако“ - команду талантливой молодежи, которая умеет качественно и быстро обороняться и атаковать».

Напомним, что сейчас Марчелло Липпи возглавляет сборную Китая.