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Роналду: «Эта ночь запомнится. Отличная работа, команда!»

Матч: РеалРеал4 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Роналду Криштиану
Сегодня, 14:03 | Источник: Инстаграм Криштиану Роналду | Редакция: Роман Мельник

На своей странице в Instagram форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился радостью от победы над «Баварией». В этом матче португалец забил свой сотый гол в Лиге чемпионов, став первым игроком в истории с таким достижением.

«Еще одна ночь, которая запомнится. Потрясающая победа! Отличная работа, команда!»

Роналду также ранее в разговоре с прессой отметил, что пока рано говорить о 12-й победе «Реала» в Лиге чемпионов, но игрок страстно ее желает.

 

Another night to remember. Amazing win!! Great team work!👍💪🔝

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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