Роналду: «Эта ночь запомнится. Отличная работа, команда!»
Сегодня, 14:03 | Источник: Инстаграм Криштиану Роналду | Редакция: Роман Мельник
На своей странице в Instagram форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился радостью от победы над «Баварией». В этом матче португалец забил свой сотый гол в Лиге чемпионов, став первым игроком в истории с таким достижением.
«Еще одна ночь, которая запомнится. Потрясающая победа! Отличная работа, команда!»
Роналду также ранее в разговоре с прессой отметил, что пока рано говорить о 12-й победе «Реала» в Лиге чемпионов, но игрок страстно ее желает.
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После того матча это напрашивается само собой.