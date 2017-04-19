Роналду: «Эта ночь запомнится. Отличная работа, команда!»

На своей странице в Instagram форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился радостью от победы над «Баварией». В этом матче португалец забил свой сотый гол в Лиге чемпионов, став первым игроком в истории с таким достижением.

«Еще одна ночь, которая запомнится. Потрясающая победа! Отличная работа, команда!»

Роналду также ранее в разговоре с прессой отметил, что пока рано говорить о 12-й победе «Реала» в Лиге чемпионов, но игрок страстно ее желает.