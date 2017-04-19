Эррера: «Не сплю по ночам - боюсь лишиться места в стартовом составе МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера переживает о том, что может потерять место в стартовом составе команды:

«Мне надо продолжать трудиться, чтобы соответствовать требованиям тренера. В МЮ играют отличные игроки, еще более талантливых футболистов клуб может купить. Поэтому по ночам я не могу уснуть.

Я очень благодарен Моуриньо за то, что в этом сезоне я выхожу в „старте“ чаще всего. С самого первого дня он был во мне уверен и сказал, что я стану важным игроком в его составе. Сейчас я счастлив».

Согласно слухам, игроку скоро предложат новый контракт с недельным окладом в £120 тыс.