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Эррера: «Не сплю по ночам - боюсь лишиться места в стартовом составе МЮ»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Эррера Андер
Сегодня, 15:25 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера переживает о том, что может потерять место в стартовом составе команды:

«Мне надо продолжать трудиться, чтобы соответствовать требованиям тренера. В МЮ играют отличные игроки, еще более талантливых футболистов клуб может купить. Поэтому по ночам я не могу уснуть.

Я очень благодарен Моуриньо за то, что в этом сезоне я выхожу в „старте“ чаще всего. С самого первого дня он был во мне уверен и сказал, что я стану важным игроком в его составе. Сейчас я счастлив».

Согласно слухам, игроку скоро предложат новый контракт с недельным окладом в £120 тыс.

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