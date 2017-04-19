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Моуриньо: «Марсьялю лучше начать делать то, чего хочу я»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-АндерлехтАндерлехт
Начало матча: Завтра, 22:05
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: мнение, Моуриньо Жозе , Марсьяль Антони, Ромеро Серхио
Сегодня, 17:34 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что нападающий команды Антони Марсьяль должен прислушаться к требованиям португальца, если хочет играть чаще, а также дал понять, что место в воротах клуба в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Андерлехта» займет Серхио Ромеро:

«Я в команде уже почти 10 месяцев. Сейчас я гораздо лучше знаю своих игроков, а они должны лучше знать меня. Игроки должны знать, чего я от них жду, и развиваться в этом направлении.

Считаю ли я, что Марсьяль - это игрок с огромным потенциалом? Да. Может ли он здорово выступать в моей команде? Да. Но ему нужно делать то, чего от него хочу я.

Ромеро - это не голкипер для Лиги Европы. Он мой голкипер на завтра. В основном он играет в Лиге Европы, но бывают и ситуации, когда должен играть Де Хеа.

Если не пропустим, то пройдем дальше, приятно это осознавать. Мы не очень хорошо играем дома в Премьер-Лиге, но в Лиге Европы действуем на своем поле идеально».

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