Мбаппе: «Мне всё равно, с кем „Монако“ будет играть в полуфинале»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, отличившийся голом в ворота «Боруссии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1), прокомментировал победу над дортмундским клубом и выход своей команды в полуфинал турнира:

«Мы прошли в полуфинал, о чём ещё можно просить? Но я думаю, „Монако“ способен пройти и в финал! Если бы мы так не думали, нас бы здесь сейчас не было. Мы должны оценивать каждый сделанный нами шаг и продолжать трудиться. Нам нужно продолжать работать в том же ключе и обратить внимание на то, что сегодня не получилось. В некоторых моментах мы были слишком пассивны и сильно прижимались к своим воротам. Против хороших команд подобного не избежать. Но результат поединка нас устроил.

Мне всё равно, с кем „Монако“ будет играть дальше. В полуфинал выходят только большие клубы, и мы не хотим кого-либо избегать.

Это был невероятный сезон. Мы наслаждаемся своей игрой на поле. Надеемся, что продолжим выступать в том же духе. Стараемся не испытывать давления. Играем так, как мы привыкли это обычно делать. Мы показываем атакующий футбол. Это у нас получается лучше всего. Сегодня это помогло нам пробиться в полуфинал.

Лига чемпионов – очень сложный турнир. Нельзя терять концентрацию ни на секунду. Из пяти мячей, что я забил в этом турнире, больше всего мне нравится мой второй гол в первом матче с дортмундской „Боруссией“».