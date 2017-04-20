Рейтинг@Mail.ru

Заболотный: «Не важно, кто играет против „Урала“ – „Зенит“, „Спартак“ или кто-то ещё»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Урал, Спартак М, Зенит, Локомотив М, Заболотный Николай
Сегодня, 04:51 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Павел Молочный

Голкипер «Урала» Николай Заболотный поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом» в финале Кубка России и от игры с «Зенитом» в 24-м туре РФПЛ:

«Конечно, для меня на данный момент [встреча с „Локомотивом“] — это самый важный матч в карьере. Мы прошли трудный путь к финалу. Чего стоит одна сумасшедшая победа в Краснодаре! Если мы завоюем трофей, то для нас, для города и для болельщиков это будет большой успех. Шансы, думаю, 50 на 50. По игре „Локомотив“ сейчас ничуть не лучше, чем мы. Да, они считаются топ-клубом, но в таблице пока этого не видно.

Есть ли ещё, что доказывать своей бывшей команде? Я ни на кого не обижен и вопросов у меня к „Зениту“ нет. Для меня не важно, кто против нас играет. Мы ещё не обезопасили себя от переходных матчей, поэтому будем бороться. Всё равно, кто против нас — „Зенит“, Спартак» или кто-то ещё

«Зенит» тоже впервые будет играть на новом стадионе. Надеюсь, что им будет не очень комфортно в связи с этим. Хотелось бы взять какие-то очки».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
06:08 Самедов: «Очень хочу стать чемпионом» 77
18 апреля 2017
16:58 Официально ЦСКА продлил контракт с Олейниковым 20
14:32 Джанашия: «Ел собачье мясо и скинул 8 килограмм за неделю» 46
03:54 Глушаков: «Уже не обращаю внимания на то, как „Зенит“ обвиняет судейство» 33
01:37 Глушаков: «Когда в раздевалку зашёл Федун, кричали о повышенных премиальных» 40
16 апреля 2017
03:56 Ерохин: «Надеюсь, в игре со „Спартаком“ „Ростов“ наконец-то забьёт» 36
15 апреля 2017
15:10 Фото ЦСКА - «Ростов»: Игнашевич проводит свой 500-й матч за «армейцев» 25
03:38 Васин: «Конечно, у ЦСКА есть возможность догнать „Спартак“» 25
14 апреля 2017
22:18 Видео Промес: «К выходным готов!» 79
Станислав Горин
Дзюба против всех и «Спартака»
Фанаты «Спартака» - «сектанты», наставник – «тренеришка», напарник – «изделие № 23», Кокорин – «мозоль». «Соккер.ру» систематизирует мысли капитана «Зенита».
Комментариев: 60
все материалы по этой теме
Турниры