Заболотный: «Не важно, кто играет против „Урала“ – „Зенит“, „Спартак“ или кто-то ещё»

Голкипер «Урала» Николай Заболотный поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом» в финале Кубка России и от игры с «Зенитом» в 24-м туре РФПЛ:

«Конечно, для меня на данный момент [встреча с „Локомотивом“] — это самый важный матч в карьере. Мы прошли трудный путь к финалу. Чего стоит одна сумасшедшая победа в Краснодаре! Если мы завоюем трофей, то для нас, для города и для болельщиков это будет большой успех. Шансы, думаю, 50 на 50. По игре „Локомотив“ сейчас ничуть не лучше, чем мы. Да, они считаются топ-клубом, но в таблице пока этого не видно.

Есть ли ещё, что доказывать своей бывшей команде? Я ни на кого не обижен и вопросов у меня к „Зениту“ нет. Для меня не важно, кто против нас играет. Мы ещё не обезопасили себя от переходных матчей, поэтому будем бороться. Всё равно, кто против нас — „Зенит“, Спартак» или кто-то ещё

«Зенит» тоже впервые будет играть на новом стадионе. Надеюсь, что им будет не очень комфортно в связи с этим. Хотелось бы взять какие-то очки».