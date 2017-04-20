Слуцкий: «Комментирование матча „Барселона“ - „Ювентус“ стоило мне очень больших сил»
Сегодня, 10:16 | Источник: twitter.com | Редакция: Роман Мельник
Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий попробовал себя в качестве комментатора матча «Барселона» - «Ювентус». В видеообращении, опубликованном на странице журналиста Тимура Журавеля в Twitter, специалист признался, что работа далась ему нелегко:
«Действительно, мне это стоило очень больших сил. Я теперь совсем иначе оцениваю комментаторскую работу и деятельность журналистов в целом».
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А так вполне достойно, особенно на фоне второго истеричного.
А ВОТ ВАЛЕРА КАРПЕН КАК-ТО ОЧЕНЬ ДЕРЗКО БОЛТАЕТ
ТИПА ОТВАЛИТЕ Я ПРОФИ, СПЕЦ И ДАРТАНЬЯН А ВЫ ВСЕ ..... ГВАРДЕЙЦЫ КАРДИНАЛА !
https://www.youtube.com/watch?v=zAhS_C3Efb4
Было забавно, когда он говорил про Алвеса:"...проводит отличный матч, но есть тактические ошибки...". Интересно, как тренера бы его Алвес воспринял? Прислушался бы к рекомендациям Леонида?)))
А вообще-то ему надо было другой матч доверить. Где он лишний раз доказал бы, что Монако-космос!
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Леониду бы дать посвистеть в качестве судьи в матче второго рос.дивизиона,то он бы и работу судей оценивал по другому)))
В любой ипостаси первый.