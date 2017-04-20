Слуцкий: «Комментирование матча „Барселона“ - „Ювентус“ стоило мне очень больших сил»

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий попробовал себя в качестве комментатора матча «Барселона» - «Ювентус». В видеообращении, опубликованном на странице журналиста Тимура Журавеля в Twitter, специалист признался, что работа далась ему нелегко:

«Действительно, мне это стоило очень больших сил. Я теперь совсем иначе оцениваю комментаторскую работу и деятельность журналистов в целом».