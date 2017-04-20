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Слуцкий: «Комментирование матча „Барселона“ - „Ювентус“ стоило мне очень больших сил»

Матч: БарселонаБарселона0 : 0ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Россия: мнение, Слуцкий Леонид
Сегодня, 10:16 | Источник: twitter.com | Редакция: Роман Мельник

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий попробовал себя в качестве комментатора матча «Барселона» - «Ювентус». В видеообращении, опубликованном на странице журналиста Тимура Журавеля в Twitter, специалист признался, что работа далась ему нелегко:

«Действительно, мне это стоило очень больших сил. Я теперь совсем иначе оцениваю комментаторскую работу и деятельность журналистов в целом».

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