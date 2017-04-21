Боярский выступит в роли диктора на «Крестовском» во время матча «Зенит» - «Урал»
Сегодня, 15:25 | Источник: welcome2018.com | Редакция: Антон Белюсь
Заслуженный артист России Михаил Боярский исполнит функции диктора во время матча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом», который состоится 22 апреля на новом стадионе «сине-бело-голубых».
«Это один раз, в честь первого матча на новом стадионе. На регулярной основе мне не предлагали. А пока я просто озвучу первый матч на „Стадионе Санкт-Петербург“. Я оглашу составы команд, сообщу зрителям о заменах, о карточках и, разумеется, имена авторов забитых мячей».
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