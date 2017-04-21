Рейтинг@Mail.ru

Боярский выступит в роли диктора на «Крестовском» во время матча «Зенит» - «Урал»

Матч: ЗенитЗенит-:-УралУрал
Начало матча: Завтра, 14:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 15:25 | Источник: welcome2018.com | Редакция: Антон Белюсь

Заслуженный артист России Михаил Боярский исполнит функции диктора во время матча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом», который состоится 22 апреля на новом стадионе «сине-бело-голубых».

«Это один раз, в честь первого матча на новом стадионе. На регулярной основе мне не предлагали. А пока я просто озвучу первый матч на „Стадионе Санкт-Петербург“. Я оглашу составы команд, сообщу зрителям о заменах, о карточках и, разумеется, имена авторов забитых мячей».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:06
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:59
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:58
ответ пользователю Одно слово румын (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:58
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 15:55
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:55
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 15:54
ответ пользователю LOpp (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 15:51, редактировал Сегодня 15:57
ответ пользователю Одно слово румын (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 15:49
ответ пользователю Казанский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 15:45
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:43
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 15:42
ответ пользователю Одно слово румын (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 15:40
Показать
Немного троллинга
  6
Сегодня 15:37
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 15:35
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:34, редактировал Сегодня 15:35
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 15:33, редактировал Сегодня 15:33
ответ пользователю Серёжа. Очень приятно (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 15:32, редактировал Сегодня 15:33
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 15:31
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:31
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 15:29
Показать
Немного троллинга
  13
Сегодня 15:29
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 15:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:09 «Уфа» - ЦСКА: Дзагоев выйдет в стартовом составе «армейцев» 0
00:09 Видео Первая тренировка «Зенита» на новом стадионе 50
Вчера
23:32 Игроки студлиги дисквалифицированы на 6-10 матчей за массовую драку 9
22:50 Толстых и Газзаев вошли в общественно-экспертный совет «Динамо» 16
20:16 Фото Кудряшову вправили нос и сделали защитную маску 34
19:44 Самедов объявил о начале благотворительного аукциона 16
18:32 Тошич, Набабкин и Миланов не сыграют с «Уфой». Дзагоев полетел вместе с командой 18
13:40 Билеты на первый матч «Зенита» на новой арене распроданы 229
13:15 «Рубин» перенес тренировку в тренажерный зал из-за сильного снегопада 10
12:47 Игроки «Рубина» выкупят все билеты на матч с «Тереком» и сделают вход бесплатным 154
все материалы по этой теме
Турниры