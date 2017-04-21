Боярский: «Надеюсь, меня не убьют, если я где-то ошибусь в роли диктора»
Сегодня, 19:50 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Заслуженный артист России Михаил Боярский рассказал о своей предстоящей роли диктора на стадионе «Санкт-Петербург», который примет матч 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал».
«Кто именно предложил мне эту роль, сказать не могу. Был звонок – и я согласился без колебаний. Буду ли объявлять составы? Скорее всего, да.
Отчасти, конечно, это волнительный момент. Хотя, как вы понимаете, определенный опыт у меня все же есть. Но даже если в чем-то немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это».
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Вчера
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Сам не в городе - в Павловске , но мы официально районом города считаемся )
А так да - он серьёзный) второй раз, когда его видел,-в поезде Питер - Москва,-он мне показался достаточно суровым )
Ты из какого города ?
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Миллер днюху отмечал и пригласил на Крестовский спеть)))
Как-то в центре пробегая мимо него, выкрикнул с улыбкой : "здравствуйте , Михаил"
Так же с улыбкой и куда-то тоже торопясь,ответил мне:" здравствуйте,молодой человек"
Думаю, это классическая питерская ситуация))
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Пранкер Вован не дремлет :)
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