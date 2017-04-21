Боярский: «Надеюсь, меня не убьют, если я где-то ошибусь в роли диктора»

Заслуженный артист России Михаил Боярский рассказал о своей предстоящей роли диктора на стадионе «Санкт-Петербург», который примет матч 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал».

«Кто именно предложил мне эту роль, сказать не могу. Был звонок – и я согласился без колебаний. Буду ли объявлять составы? Скорее всего, да.

Отчасти, конечно, это волнительный момент. Хотя, как вы понимаете, определенный опыт у меня все же есть. Но даже если в чем-то немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это».