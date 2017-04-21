Рейтинг@Mail.ru

Боярский: «Надеюсь, меня не убьют, если я где-то ошибусь в роли диктора»

Матч: ЗенитЗенит-:-УралУрал
Начало матча: Завтра, 14:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 19:50 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Заслуженный артист России Михаил Боярский рассказал о своей предстоящей роли диктора на стадионе «Санкт-Петербург», который примет матч 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал».

«Кто именно предложил мне эту роль, сказать не могу. Был звонок – и я согласился без колебаний. Буду ли объявлять составы? Скорее всего, да.

Отчасти, конечно, это волнительный момент. Хотя, как вы понимаете, определенный опыт у меня все же есть. Но даже если в чем-то немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:42
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:32
ответ пользователю ROMA CHELSEA CSKA (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:26, редактировал Сегодня 20:27
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:25
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:11, редактировал Сегодня 20:11
ответ пользователю Дракон1988 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:09
ответ пользователю Дракон1988 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:06
ответ пользователю Ironyfan (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:59, редактировал Сегодня 20:06
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:58
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 19:57
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 19:57, редактировал Сегодня 19:57
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:55
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:54
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:51 Голы Витиньо и Чалова принесли ЦСКА победу над «Уфой» 308
16:09 «Уфа» - ЦСКА: Дзагоев выйдет в стартовом составе «армейцев» 21
15:25 Боярский выступит в роли диктора на «Крестовском» во время матча «Зенит» - «Урал» 60
00:09 Видео Первая тренировка «Зенита» на новом стадионе 50
Вчера
23:32 Игроки студлиги дисквалифицированы на 6-10 матчей за массовую драку 10
22:50 Толстых и Газзаев вошли в общественно-экспертный совет «Динамо» 16
20:16 Фото Кудряшову вправили нос и сделали защитную маску 34
19:44 Самедов объявил о начале благотворительного аукциона 16
18:32 Тошич, Набабкин и Миланов не сыграют с «Уфой». Дзагоев полетел вместе с командой 18
13:40 Билеты на первый матч «Зенита» на новой арене распроданы 230
все материалы по этой теме
Турниры