Голы Витиньо и Чалова принесли ЦСКА победу над «Уфой»

В матче 24-го тура РФПЛ ЦСКА увез три очка из Уфы.

Уфа, стадион «Нефтяник».

«Уфа» - ЦСКА - 0:2 (0:0)

Голы : Витиньо 65, Чалов 90.

«Уфа»: Беленов, Живоглядов (Кротов 80), Аликин, Йокич, Безденежных, Стоцкий, Пауревич, Засеев, Обляков, Фатаи, Сысуев (Сухов 62).

Главный тренер: Сергей Семак.

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Васин, Щенников (Жамалетдинов 57), Березуцкий, Дзагоев (Головин 63), Натхо, Вернблум, Ионов, Фернандес, Витиньо (Чалов 87).

Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

Предупреждения: Акинфеев 2, Щенников 52.

На 53-й минуте Пауревич не реализовал пенальти (вратарь)

Судья: Владислав Безбородов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Напомним, что в отчетном матче ЦСКА не смогли помочь Зоран Тошич, Кирилл Набабкин и Георги Миланов.