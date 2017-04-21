Голы Витиньо и Чалова принесли ЦСКА победу над «Уфой»
В матче 24-го тура РФПЛ ЦСКА увез три очка из Уфы.
Уфа, стадион «Нефтяник».
«Уфа» - ЦСКА - 0:2 (0:0)
Голы: Витиньо 65, Чалов 90.
«Уфа»: Беленов, Живоглядов (Кротов 80), Аликин, Йокич, Безденежных, Стоцкий, Пауревич, Засеев, Обляков, Фатаи, Сысуев (Сухов 62).
Главный тренер: Сергей Семак.
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Васин, Щенников (Жамалетдинов 57), Березуцкий, Дзагоев (Головин 63), Натхо, Вернблум, Ионов, Фернандес, Витиньо (Чалов 87).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
Предупреждения: Акинфеев 2, Щенников 52.
На 53-й минуте Пауревич не реализовал пенальти (вратарь)
Судья: Владислав Безбородов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Напомним, что в отчетном матче ЦСКА не смогли помочь Зоран Тошич, Кирилл Набабкин и Георги Миланов.
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-..пусть веет флаг голубой
над миром и страной..?))
В общем, бегать нам в Лиге Европы второй год кряду...24и)
Поздравления армейцам.