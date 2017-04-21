«Уфа» - ЦСКА: Дзагоев выйдет в стартовом составе «армейцев»

Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура РФПЛ между «Уфой» и ЦСКА.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Йокич, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Безденежных, Пауревич, Обляков, Фатай.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Щенников, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Витиньо, Ионов

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в первом матче между командами победу одержали «армейцы».