«Уфа» - ЦСКА: Дзагоев выйдет в стартовом составе «армейцев»
Сегодня, 16:09 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура РФПЛ между «Уфой» и ЦСКА.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Йокич, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Безденежных, Пауревич, Обляков, Фатай.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Щенников, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Витиньо, Ионов
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в первом матче между командами победу одержали «армейцы».
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Но объективно шансов немного... багаж Ганчаренки закончился похоже.
ганчаренко уж своих бывших наизусть знает