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«Уфа» - ЦСКА: Дзагоев выйдет в стартовом составе «армейцев»

Матч: УфаУфа-:-ЦСКАЦСКА
Начало матча: Сегодня, 17:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 16:09 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура РФПЛ между «Уфой» и ЦСКА. 

«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Йокич, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Безденежных, Пауревич, Обляков, Фатай.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Щенников, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Витиньо, Ионов

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в первом матче между командами победу одержали «армейцы».

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