Лихтштайнер: «„Юве“ доволен, что нам не попался „Реал“, но и „Монако“ опасен»

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер прокомментировал результаты жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов, после которой стало известно, что туринцы сразятся с «Монако».

«Мы смотрели жеребьевку всей командой в Виново, как и всегда. Все согласились, что „Монако“ нельзя недооценивать.

Мы были рады, что нам не попался „Реал“, хотя, с другой стороны, знаем, что „Монако“ тоже очень опасен. Мы еще не видели их матчей, но у них тот же тренер, что и два года назад, поэтому монегаски однозначно играют в качественный футбол.

Недостатки соперника? Нехватка опыта, так как команда очень молодая. Но они забили очень много голов, так что нам придется быть осторожными в обороне».