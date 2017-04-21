Почеттино: «„Тоттенхэм“ - самый популярный клуб Лондона»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Ман Юнайтед, Челси, Арсенал, Ливерпуль, Почеттино Маурисио
Сегодня, 21:44 | Источник: Espn.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино уверен, что его клуб является самым популярным в Лондоне.
«Я хочу оставаться здесь как можно дольше, потому что это клуб с историей, клуб, который является самым популярным в Лондоне. Он популярнее „Челси“ и „Арсенала“.
В историческом плане мы на одном уровне с „Ливерпулем“ и МЮ. Я очень рад быть здесь.
Когда я пришел сюда три года назад, нашей целью было приблизиться к топ-4. И мы опередили этот план. Если вы посмотрите на 2 последние сезона, то увидите, что мы самая стабильная команда Англии. За последние два года „Тоттенхэм“ в сумме набрал больше всех очков».
Ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти может сменить Почеттино в «Тоттенхэме».
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"В историческом плане мы на одном уровне с „Ливерпулем“ и МЮ."
Маурисио,ты пьян,иди домой.
"В историческом плане мы на одном уровне с „Ливерпулем“ и МЮ."
Маурисио,ты пьян,иди домой.
Только Ибре позволено и простительно нести подобное, потому что он несет это небезосновательно.
зы. банды нью йорка
Видимо это ставит тебя на уровень МЮ и Ливерпуля в историческом смысле
Чемпион Англии:
Манчестер Юнайтед - 20
Тоттенхэм - 2
Ооо да, точно на одном уровне с МЮ и Ливерпулем ахахаха
отсыпь для братвы клоун!)))).
"В историческом плане мы на одном уровне с „Ливерпулем“ и МЮ."
Маурисио,ты пьян,иди домой.