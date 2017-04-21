Почеттино: «„Тоттенхэм“ - самый популярный клуб Лондона»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино уверен, что его клуб является самым популярным в Лондоне.

«Я хочу оставаться здесь как можно дольше, потому что это клуб с историей, клуб, который является самым популярным в Лондоне. Он популярнее „Челси“ и „Арсенала“.

В историческом плане мы на одном уровне с „Ливерпулем“ и МЮ. Я очень рад быть здесь.

Когда я пришел сюда три года назад, нашей целью было приблизиться к топ-4. И мы опередили этот план. Если вы посмотрите на 2 последние сезона, то увидите, что мы самая стабильная команда Англии. За последние два года „Тоттенхэм“ в сумме набрал больше всех очков».

Ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти может сменить Почеттино в «Тоттенхэме».