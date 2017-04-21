Йорк: «Темнокожим тренерам не дают даже пройти собеседование»
Бывший нападающий «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк считает, что по отношению к темнокожим тренерам существует какая-то расовая неприязнь.
«Если дело не в нашем цвете кожи, то скажите мне, в чем проблема? Давайте будем честными. Дайте нам хотя бы возможность пройти собеседование.
Футбол - глобальный вид спорта, и темнокожие игроки на протяжении многих лет вносили свой вклад. Посмотрите на АПЛ, Серию А. Вы видите там темнокожих тренеров? Список можно продолжать.
Люди вроде меня, имеющие хорошую репутацию и игравшие на самом высоком уровне, вполне могли бы трудоустроиться, но нам даже не дают шанс.
Я вижу, как наставников увольняют, после чего они спокойно переходят в другую команду, а с нами не хотят даже беседовать. Я считаю, что это несправедливо».
Ранее Йорк выразил желание поработать в «Астон Вилле».
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Яя Туре принципиально станет тренером и победит расизм)
Дрогбе, Это'о никто не откажет.
Вот придешь ты на собеседование в Эвертон, пройдешь его, а потом услышишь от Лукаку: "Это что, получается, этот ниггер будет меня тренировать?"