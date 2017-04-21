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Йорк: «Темнокожим тренерам не дают даже пройти собеседование»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Йорк Дуайт
Сегодня, 17:58 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший нападающий «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк считает, что по отношению к темнокожим тренерам существует какая-то расовая неприязнь.

«Если дело не в нашем цвете кожи, то скажите мне, в чем проблема? Давайте будем честными. Дайте нам хотя бы возможность пройти собеседование.

Футбол - глобальный вид спорта, и темнокожие игроки на протяжении многих лет вносили свой вклад. Посмотрите на АПЛ, Серию А. Вы видите там темнокожих тренеров? Список можно продолжать.

Люди вроде меня, имеющие хорошую репутацию и игравшие на самом высоком уровне, вполне могли бы трудоустроиться, но нам даже не дают шанс.

Я вижу, как наставников увольняют, после чего они спокойно переходят в другую команду, а с нами не хотят даже беседовать. Я считаю, что это несправедливо».

Ранее Йорк выразил желание поработать в «Астон Вилле».

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