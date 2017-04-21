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Жардим: «У „Ювентуса“ лучшая защита в Европе»

Матч: МонакоМонако-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: 03.05.2017, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Жардим Леонарду
Сегодня, 20:02 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дал комментарий после жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, по результатам которой монегаскам достался «Ювентус».

«Эту команду все прекрасно знают. Это очень сильный коллектив, у них много опыта игры на таком уровне. У „Ювентуса“ лучшая защита в Европе.

Кроме того, у них есть преимущество в том плане, что „Юве“ уже практически выиграл свою лигу».

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