Жардим: «У „Ювентуса“ лучшая защита в Европе»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дал комментарий после жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, по результатам которой монегаскам достался «Ювентус».

«Эту команду все прекрасно знают. Это очень сильный коллектив, у них много опыта игры на таком уровне. У „Ювентуса“ лучшая защита в Европе.

Кроме того, у них есть преимущество в том плане, что „Юве“ уже практически выиграл свою лигу».