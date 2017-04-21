Жардим: «У „Ювентуса“ лучшая защита в Европе»
Сегодня, 20:02 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дал комментарий после жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, по результатам которой монегаскам достался «Ювентус».
«Эту команду все прекрасно знают. Это очень сильный коллектив, у них много опыта игры на таком уровне. У „Ювентуса“ лучшая защита в Европе.
Кроме того, у них есть преимущество в том плане, что „Юве“ уже практически выиграл свою лигу».
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