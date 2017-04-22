В Ла Лиге могут ввести видеоповторы со следующего сезона

Количество судейских ошибок в Ла Лиге со следующего сезона может существенно сократиться.

Сообщается, что уже с сезона 2017/18 в Примере могут начать использовать систему видеопомощника арбитрам (VAR).

Отмечается, что данная технология позволит уменьшить количество судейских ошибок на 25% (это касается голов-фантомов, спорных пенальти, удалений игроков и т.д.).

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил, что руководство лиги уже давно работает над внедрением видеоповторов для облегчения работы судей.