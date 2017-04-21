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«Бастия» проведет следующий домашний матч Лиги 1 на нейтральном поле

Матч: БастияБастия-:-РеннРенн
Начало матча: 29.04.2017, 21:00
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 23:37 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Матч 35-го тура Лиги 1 «Бастия» - «Ренн» состоится на нейтральном поле при пустых трибунах. Такое наказание к «Бастии» применено из-за беспорядков, которые устроили болельщики клуба в предыдущем поединке с «Лионом». Тот матч был прерван из-за атаки фанатов на вратаря гостей Антони Лопеша. Позже руководство «Бастии» объявило о закрытии для посещения фанатской трибуны и запрещении посещать домашние матчи команды фанатам, участвовавшим в потасовке.

Ранее болельщики «Бастии» оскорбляли нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, за что клуб был условно лишен одного очка.

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