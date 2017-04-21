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Дубль Гансо принес «Севилье» победу над «Гранадой»

Матч: СевильяСевилья2 : 0ГранадаГранада
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Гансо
Вчера, 23:50 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 33-го тура Примеры «Севилья» переиграла «Гранаду». Дублем выстрелил бразильский хавбек Гансо, который пополнил состав андалусийцев прошлым летом.

Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан».

«Севилья» - «Гранада» - 2:0 (1:0)
Голы: Гансо 4, 46.

«Севилья»: Рико, Пареха (Меркадо 83), Эскудеро, Мариано, Лангле, Нзонзи, Иборра, Гансо (Васкес 81), Сарабия, Корреа, Йоветич (Бен-Йеддер 81).
Главный тренер: Хорхе Сампаоли.

«Гранада»: Очоа, Сонье (Хонгла 4), Ломбан, Сильва (Куэнка 22), Литри (Серхи Сампер 72), Крхин, Агбо, Перейра, Карсела-Гонсалес, Рубен Везу, Понсе.
Главный тренер: Тони Адамс.

Предупреждения: Перейра 32, Корреа 64, Серхи Сампер 84.

Судья: Даниэль Суарес.

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