Рейтинг@Mail.ru

Сын Роналду забивает ударом со штрафного в стиле отца

Соккер.Ру // Заграница: события, Реал, Роналду Криштиану
Сегодня, 11:18 | Источник: instagram.com | Фото: Instagram Криштиану Роналду | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду разместил на своей странице в сети Instagram видео, на котором его сын, выступая за детскую команду, поражает ворота соперников ударом со штрафного.

«Горжусь своим маленьким мужчиной. Что за гол!», - написал первый в истории футболист, забивший 100 мячей в Лиге чемпионов.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:50
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:49
Показать
Немного троллинга
  1
D.vil [2018]
Сегодня 11:48
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:46
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:45, редактировал Сегодня 11:56
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 11:42
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 11:41
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:34
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 11:33
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 11:30
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:26, редактировал Сегодня 11:26
, чтобы видеть комментарии
  11
Сегодня 11:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:20
, чтобы видеть комментарии
  11
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:18 В Ла Лиге могут ввести видеоповторы со следующего сезона 40
Вчера
23:50 Видео Дубль Гансо принес «Севилье» победу над «Гранадой» 5
23:37 «Бастия» проведет следующий домашний матч Лиги 1 на нейтральном поле 0
21:57 «Шахтер» минимально обыграл киевское «Динамо» 70
20:16 «Бенфика» обыграла «Реал» в полуфинале Юношеской Лиги УЕФА 30
19:24 «Динамо» Киев - «Шахтер»: стартовые составы 9
15:55 «Зальцбург» обыграл «Барселону» в полуфинале Юношеской Лиги чемпионов 23
09:45 Фото Граффити целующихся Месси и Роналду появилось на одной из улиц Барселоны 86
Александр Чистяков
Обидчик «Зенита» не стал палачом МЮ
«Андерлехт» ушел от поражения в домашнем матче и довел сражение с «Манчестер Юнайтед» до овертайма, но гол Рэшфорда вывел манкунианцев в полуфинал Лиги Европы.
Комментариев: 15
00:52 Видео «Лион» в серии пенальти одолел «Бешикташ» 43
все материалы по этой теме
Турниры