Сын Роналду забивает ударом со штрафного в стиле отца

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду разместил на своей странице в сети Instagram видео, на котором его сын, выступая за детскую команду, поражает ворота соперников ударом со штрафного.

«Горжусь своим маленьким мужчиной. Что за гол!», - написал первый в истории футболист, забивший 100 мячей в Лиге чемпионов.