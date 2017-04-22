Сын Роналду забивает ударом со штрафного в стиле отца
Сегодня, 11:18 | Источник: instagram.com | Фото: Instagram Криштиану Роналду | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду разместил на своей странице в сети Instagram видео, на котором его сын, выступая за детскую команду, поражает ворота соперников ударом со штрафного.
«Горжусь своим маленьким мужчиной. Что за гол!», - написал первый в истории футболист, забивший 100 мячей в Лиге чемпионов.
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Хотя 😂кажется я знаю