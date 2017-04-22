«Ювентус» поздравил Карреру с днём рождения
Сегодня, 12:07 | Источник: Твиттер ФК "Ювентус" | Редакция: Антон Белюсь
«Ювентус» поздравил главного тренера «Спартака» Массимо Карреру с днем рождения, подготовив видео с нарезкой моментов игры экс-футболиста.
Итальянец, которому сегодня исполнилось 53 года, в первой половине 90-х выступал за «Старую Синьору» на позиции защитника, а после работал ассистентом Антонио Конте в тренерском штабе «бьянконери».
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Всех благ и скорого чемпионства!
Всех благ и скорого чемпионства!
Надеюсь всё у него получится в Спартаке. Спасибо за эмоции!
Надеюсь всё у него получится в Спартаке. Спасибо за эмоции!
Дрожит земля, и в небе белом,
Красным пятном, зажегся флаг,
И свет его в сердцах и мыслях,
Так возрождается Спартак.
Пусть враг силен,команда бьется,
Видна нам тренера рука,
И вновь победа, это счастье,
Быть в коллективе Спартака.
Мы выше ваших чемоданов,
И выше в раздевалке драк,
Пока другие "петушатся"
Мы побеждаем, мы - Спартак.
Не смотрим мы, на тех кто сзади,
И все у нас за одного,
У нас есть честь, игра, характер,
Ведь мы - Спартак, а вы - ...
Видимо ты и есть икра которую нам Лёня обещал лет 5 назад ))
Спасибо что ты есть и поднял команду с колен
Для Карреры запарят веник,
Волера зайдёт с цветами
Ну а Деми Де Зеув п*д*к.
ГАФ-ГАФ-ГАФ
Надеюсь всё у него получится в Спартаке. Спасибо за эмоции!
Всех благ и скорого чемпионства!