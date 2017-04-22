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«Ювентус» поздравил Карреру с днём рождения

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Ювентус, Спартак М, Каррера Массимо
Сегодня, 12:07 | Источник: Твиттер ФК "Ювентус" | Редакция: Антон Белюсь

«Ювентус» поздравил главного тренера «Спартака» Массимо Карреру с днем рождения, подготовив видео с нарезкой моментов игры экс-футболиста.

Итальянец, которому сегодня исполнилось 53 года,  в первой половине 90-х выступал за «Старую Синьору» на позиции защитника, а после работал ассистентом Антонио Конте в тренерском штабе «бьянконери».

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