«Ювентус» поздравил Карреру с днём рождения

«Ювентус» поздравил главного тренера «Спартака» Массимо Карреру с днем рождения, подготовив видео с нарезкой моментов игры экс-футболиста.

Итальянец, которому сегодня исполнилось 53 года, в первой половине 90-х выступал за «Старую Синьору» на позиции защитника, а после работал ассистентом Антонио Конте в тренерском штабе «бьянконери».