«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

«Спартак» поздравил главного тренера команды Массимо Карерру с днем рождения. Сегодня итальянскому тренеру исполняется 53 года.

«Поздравляем Массимо с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед вместе с „красно-белыми“!» — гласит сообщение пресс-службы «Спартака».

Ранее сам Каррера поздравил клуб с 95-летием.