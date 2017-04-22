«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения
Сегодня, 00:43 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
«Спартак» поздравил главного тренера команды Массимо Карерру с днем рождения. Сегодня итальянскому тренеру исполняется 53 года.
«Поздравляем Массимо с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед вместе с „красно-белыми“!» — гласит сообщение пресс-службы «Спартака».
Ранее сам Каррера поздравил клуб с 95-летием.
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