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«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Спартак М, Каррера Массимо
Сегодня, 00:43 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

«Спартак» поздравил главного тренера команды Массимо Карерру с днем рождения. Сегодня итальянскому тренеру исполняется 53 года.

«Поздравляем Массимо с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед вместе с „красно-белыми“!» — гласит сообщение пресс-службы «Спартака».

Ранее сам Каррера поздравил клуб с 95-летием.

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