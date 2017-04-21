Черчесов: «Жду, что к юбилею клуба у „Спартака“ будет ещё одна чемпионская медаль»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал лидерство своей бывшей команды в чемпионате России:

«Естественно, я рад, что „Спартак“ в шаге от чемпионства. Другое дело, что я не могу радоваться, как болельщик. Каждый по-своему радуется. Кстати, „Спартаку“ исполнилось 95 лет, и я действительно жду, что всё-таки этот шаг команда сделает, и к юбилею клуба будет ещё одна чемпионская медаль».

Ранее Черчесов заявил, что чемпионство «Спартака» ничего не даст для российского футбола в целом.