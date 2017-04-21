Рейтинг@Mail.ru

Черчесов: «Жду, что к юбилею клуба у „Спартака“ будет ещё одна чемпионская медаль»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Спартак М, Черчесов Станислав
Сегодня, 06:42 | Источник: Kp.ru | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал лидерство своей бывшей команды в чемпионате России:

«Естественно, я рад, что „Спартак“ в шаге от чемпионства. Другое дело, что я не могу радоваться, как болельщик. Каждый по-своему радуется. Кстати, „Спартаку“ исполнилось 95 лет, и я действительно жду, что всё-таки этот шаг команда сделает, и к юбилею клуба будет ещё одна чемпионская медаль».

Ранее Черчесов заявил, что чемпионство «Спартака» ничего не даст для российского футбола в целом.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
03:45 Черчесов: «7 из 8 команд на Кубке конфедераций – чемпионы своих континентов, а кубок один» 6
Вчера
07:29 Тарханов: «У Ильина есть какое-то сходство со Смоловым» 6
18 апреля 2017
Станислав Горин
Слуцкий и непростой «Зенит»
Команда из Санкт-Петербурга пригласит бывшего наставника ЦСКА, ведь чем он хуже Семака? «Соккер.ру» рассматривает вариант замены Луческу на Слуцкого.
Комментариев: 41
11:56 Слухи Слуцкий может возглавить «Зенит» 300
07:23 Слухи «Галатасарай» хочет предложить Луческу пост генерального директора 29
02:18 Черчесов: «Сегодняшний уровень Кокорина не до конца устраивает, но у него есть месяц» 10
16 апреля 2017
06:19 Ананко: «Есть желание поработать главным тренером и функционером» 8
15 апреля 2017
20:12 Виссер: «Игроки „Крыльев“ доказали, что они настоящие мужики» 7
17:21 Ганчаренко: «Предпосылки, чтобы выжать гол, у ЦСКА были» 79
03:52 Григорян: «С такими, как Прудников, работать не люблю» 6
все материалы по этой теме
Турниры