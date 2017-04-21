Черчесов: «Жду, что к юбилею клуба у „Спартака“ будет ещё одна чемпионская медаль»
Сегодня, 06:42 | Источник: Kp.ru | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал лидерство своей бывшей команды в чемпионате России:
«Естественно, я рад, что „Спартак“ в шаге от чемпионства. Другое дело, что я не могу радоваться, как болельщик. Каждый по-своему радуется. Кстати, „Спартаку“ исполнилось 95 лет, и я действительно жду, что всё-таки этот шаг команда сделает, и к юбилею клуба будет ещё одна чемпионская медаль».
Ранее Черчесов заявил, что чемпионство «Спартака» ничего не даст для российского футбола в целом.
Другие материалы по теме:
Вчера
18 апреля 2017
Станислав Горин
Команда из Санкт-Петербурга пригласит бывшего наставника ЦСКА, ведь чем он хуже Семака? «Соккер.ру» рассматривает вариант замены Луческу на Слуцкого.
11:56 Слухи Слуцкий может возглавить «Зенит» 300
16 апреля 2017
15 апреля 2017
Или войдите через