Ганчаренко установил тренерский рекорд ЦСКА

В матче 24-го тура РФПЛ ЦСКА обыграл «Уфу» (2:0). Таким образом, наставник «армейцев» Виктор Ганчаренко установил тренерский рекорд клуба. В семи первых матчах под руководством белорусского специалиста «красно-синие» не проигрывали, одержав четыре победы и три раза сыграв вничью.

Предыдущий лучший результат тренеров-новичков «армейцев» принадлежал Валерию Газзаеву и Артуру Жорже. Вместе с Газзаевым в 2002 году ЦСКА за первые шесть матчей пять раз выиграл и один раз сыграл вничью. При Жорже «армейцы» за первые шесть поединков одержали две победы и четыре раза расписали мировую. Однако оба тренера свои седьмые встречи у руля ЦСКА проиграли.