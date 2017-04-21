Ганчаренко установил тренерский рекорд ЦСКА
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, ЦСКА, Ганчаренко Виктор , Газзаев Валерий , Жорже Артур
Сегодня, 19:44 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче 24-го тура РФПЛ ЦСКА обыграл «Уфу» (2:0). Таким образом, наставник «армейцев» Виктор Ганчаренко установил тренерский рекорд клуба. В семи первых матчах под руководством белорусского специалиста «красно-синие» не проигрывали, одержав четыре победы и три раза сыграв вничью.
Предыдущий лучший результат тренеров-новичков «армейцев» принадлежал Валерию Газзаеву и Артуру Жорже. Вместе с Газзаевым в 2002 году ЦСКА за первые шесть матчей пять раз выиграл и один раз сыграл вничью. При Жорже «армейцы» за первые шесть поединков одержали две победы и четыре раза расписали мировую. Однако оба тренера свои седьмые встречи у руля ЦСКА проиграли.
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