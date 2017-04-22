Рейтинг@Mail.ru

Андреев: «Луческу – натуральный нытик!»

Матч: ЗенитЗенит-:-УралУрал
Начало матча: Сегодня, 14:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Андреев Сергей , Луческу Мирча , Ильин Владимир
Сегодня, 07:33 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Российский тренер, бывший игрок сборной СССР Сергей Андреев в преддверии матча 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал» отметил, что главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу несправедливо критикует арбитров чемпионата России:

«Как питерцы играли с „Анжи“ — это просто мрак. Простой календарь? Да какой календарь?! „Зенит“ столько ещё очков потеряет. Мама не горюй! Пусть для начала победит „Урал“, который набрал сейчас нешуточный ход. Там же парнишка у них раззабивался – Ильин. Он же питерский. Приедет в гости, ещё нашурует там. Нет, своей игрой питерцы меня вообще не убеждают.

Луческу сказал, что у „Зенита“ было преимущество в игре со „Спартаком“, но им не дали два пенальти? Да Луческу — это нытик! Ну натуральный нытик! Привык, что в „Шахтёре“ у него всё было в шоколаде. Там даже не он всё определял и решал, а Ахметов. А сюда приехал и всех поучает. Не зря уже болельщики „Зенита“ от него стонут. Чуть что — румынский специалист сразу кивает на судей. Ну что это такое? Его даже никто ещё не душит, а он уже кричит. И это при том, что его команда играет просто безобразно!»

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 08:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:46
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 08:35, редактировал Сегодня 08:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:31
ответ пользователю Miaf (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 08:26
ответ пользователю Miaf (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 08:25
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 08:01
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 08:00
ответ пользователю Блоссия (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 07:59
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 07:55
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 07:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 07:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 07:51
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 07:50
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 07:48
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 07:41
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 07:40
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 07:36
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 07:35
, чтобы видеть комментарии
  5
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:43 «Спартак» поздравил Карреру с днем рождения 25
Вчера
19:44 Ганчаренко установил тренерский рекорд ЦСКА 47
06:42 Черчесов: «Жду, что к юбилею клуба у „Спартака“ будет ещё одна чемпионская медаль» 23
03:45 Черчесов: «7 из 8 команд на Кубке конфедераций – чемпионы своих континентов, а кубок один» 10
20 апреля 2017
07:29 Тарханов: «У Ильина есть какое-то сходство со Смоловым» 6
18 апреля 2017
Станислав Горин
Слуцкий и непростой «Зенит»
Команда из Санкт-Петербурга пригласит бывшего наставника ЦСКА, ведь чем он хуже Семака? «Соккер.ру» рассматривает вариант замены Луческу на Слуцкого.
Комментариев: 41
11:56 Слухи Слуцкий может возглавить «Зенит» 300
07:23 Слухи «Галатасарай» хочет предложить Луческу пост генерального директора 29
02:18 Черчесов: «Сегодняшний уровень Кокорина не до конца устраивает, но у него есть месяц» 10
16 апреля 2017
06:19 Ананко: «Есть желание поработать главным тренером и функционером» 8
все материалы по этой теме
Турниры