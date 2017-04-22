Андреев: «Луческу – натуральный нытик!»
Российский тренер, бывший игрок сборной СССР Сергей Андреев в преддверии матча 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал» отметил, что главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу несправедливо критикует арбитров чемпионата России:
«Как питерцы играли с „Анжи“ — это просто мрак. Простой календарь? Да какой календарь?! „Зенит“ столько ещё очков потеряет. Мама не горюй! Пусть для начала победит „Урал“, который набрал сейчас нешуточный ход. Там же парнишка у них раззабивался – Ильин. Он же питерский. Приедет в гости, ещё нашурует там. Нет, своей игрой питерцы меня вообще не убеждают.
Луческу сказал, что у „Зенита“ было преимущество в игре со „Спартаком“, но им не дали два пенальти? Да Луческу — это нытик! Ну натуральный нытик! Привык, что в „Шахтёре“ у него всё было в шоколаде. Там даже не он всё определял и решал, а Ахметов. А сюда приехал и всех поучает. Не зря уже болельщики „Зенита“ от него стонут. Чуть что — румынский специалист сразу кивает на судей. Ну что это такое? Его даже никто ещё не душит, а он уже кричит. И это при том, что его команда играет просто безобразно!»
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Спартак уже неделю чемпионит....Ростову с Питером уже не играть....
Просто ,в духе времени,захотелось в эфиры и прессу,выказывая неслыханную и резковозникшую ненависть к Луческу и Зениту ???? так это дёшево и несерьёзно....
"Нашурует...стонут...душат...кричит "...........
Немного удивляет однобокость освещаемых мнений......
Если у всех нетрезвых и "луческообиженных" спрашивать мнение....то это сплошной троллизм будет......
Никто уже давно не стонет от Мирчи...как и не ждут от него феерии........
А ноет походу громче всех господин Андреев......
По свидетельству очевидцев он и в Украине бесконечно жаловался на судей. Так что это его багаж, с которым он переезжает с места на место.
Зачем им нужны такие траты на клуб, в котором тренер нытик, а футболисты не играют?
Дзюбе привет огромнейший)
Кто в курил поймет!
аххаххаха
Все в тему сказал!