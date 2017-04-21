Черчесов: «7 из 8 команд на Кубке конфедераций – чемпионы своих континентов, а кубок один»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о значимости Кубка конфедераций-2017 для своей команды:

«Можно его называть разными красивыми словами – „репетиция“, „контрольная“, ещё что-то – русский язык богатый. Но для нас это боевое крещение и официальный турнир. Есть кубок, и есть восемь команд, семь из них – чемпионы своих континентов. А кубок – он один. Здесь не разыгрываются утешительные призы, здесь нет путёвок в Лигу чемпионов, и вторых-третьих мест. Есть только один трофей, и все восемь команд, и мы в том числе, будут бороться за него».

Ранее полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов заявил, что для футболистов национальной команды Кубок конфедераций является супертурниром.

Отметим, в Кубке конфедераций принимают участие победитель чемпионата мира, команда страны-хозяйки этого турнира, а также победители 6 чемпионатов, проводимых 6 конфедерациями: УЕФА (Европа), КОНМЕБОЛ (Южная Америка), КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка), КАФ (Африка), АФК (Азия) и ОФК (Океания).