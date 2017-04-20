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Тарханов: «У Ильина есть какое-то сходство со Смоловым»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Урал, Тарханов Александр , Ильин Владимир, Смолов Федор
Сегодня, 07:29 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал тот факт, что его команда весной набрала больше всех очков в РФПЛ, а также поделился мнением о нападающем «Урала» Владимире Ильине:

«Как чувствуем себя в качестве „чемпиона весны“? Я на это не обращаю внимания. (Смеётся). Считаю только общее количество очков. Прибавить нам удалось благодаря хорошо проведённой зимней селекции. Это ключевой фактор. „Урал“ покинул Пабло Фонтанельо, но мы взяли на его место хорошего защитника — Грегора Балажица. Удачно вписались в команду и Эрик Бикфалви, Владимир Ильин, Николай Димитров. Чем больше сильных футболистов, тем лучше игра.

У Ильина есть какое-то сходст­во со Смоловым. Он обладает хорошей скоростью, умением выбрать позицию и ударом. Наш тренерский штаб подсказывает Ильину, как открываться и как действовать в чужой штрафной. Работаем над этим в тренировочном процессе.

Сейчас „Уралу“ нужно хорошо завершить чемпионат, а летом ещё больше укрепить состав. В нашей команде много молодых и перспективных ребят. Посмотрим, как они себя проявят и сумеют ли составить конкуренцию игрокам основы».

Также Тарханов в преддверии матча с «Зенитом» в 24-м туре РФПЛ высказался в защиту главного тренера петербургского клуба Мирчи Луческу.

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