Албин: «Новый стадион будет передан в управление „Зенита“ до конца года»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что новый стадион «Санкт-Петербург» планируется передать в управление «Зенита» до конца 2017 года.

«Передача стадиона в управление футбольного клуба „Зенит“ представляет собой сложный механизм с точки зрения налогообложения и иных мотивов. „Зенит“ настаивает на концессионном механизме. Была подготовлена дорожная карта, в соответствии с ней передача в концессию этого объекта должна состояться не позднее августа 2017 года. Но, по моим расчетам, эти мероприятия реально выполнить до конца 2017 года.

То есть сейчас эксплуатирующей организацией стадиона выступает подведомственное учреждение комитета по спорту, а на период организации и проведения матчей по договору безвозмездного пользования этим стадионом управляет футбольный клуб „Зенит“ - вот такая сложная система управления. И постепенно ответственность будет переходить в сторону „Зенита“. Это неплохо, потому что клуб набирается опыта, изучает объект, дает свои замечания, мы их устраняем».

Накануне «Зенит» провел первый матч на своей новой арене, обыграв «Урал» (2:0).