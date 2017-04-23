Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально Неймар не сыграет с «Реалом» 43

Албин: «Новый стадион будет передан в управление „Зенита“ до конца года»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: стадионы, Зенит
Сегодня, 12:06 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что новый стадион «Санкт-Петербург» планируется передать в управление «Зенита» до конца 2017 года.

«Передача стадиона в управление футбольного клуба „Зенит“ представляет собой сложный механизм с точки зрения налогообложения и иных мотивов. „Зенит“ настаивает на концессионном механизме. Была подготовлена дорожная карта, в соответствии с ней передача в концессию этого объекта должна состояться не позднее августа 2017 года. Но, по моим расчетам, эти мероприятия реально выполнить до конца 2017 года.

То есть сейчас эксплуатирующей организацией стадиона выступает подведомственное учреждение комитета по спорту, а на период организации и проведения матчей по договору безвозмездного пользования этим стадионом управляет футбольный клуб „Зенит“ - вот такая сложная система управления. И постепенно ответственность будет переходить в сторону „Зенита“. Это неплохо, потому что клуб набирается опыта, изучает объект, дает свои замечания, мы их устраняем».

Накануне «Зенит» провел первый матч на своей новой арене, обыграв «Урал» (2:0).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
Вадим Багров
Новые арены России. «Крестовский» открыт!
Многие клубы озаботились возведением арен, впереди дебюты стадионов под ЧМ-18. «Соккер.ру» воссоздает карту открытий после жаркого футбольного старта на «Крестовском».
Комментариев: 31
14:58 Видео Крыша «Крестовского» протекает 83
13:34 Фото «Зенит» опубликовал фото VIP-лож на «Крестовском» 109
02:15 «Зенит» уже отремонтировал вип-ложи «Крестовского» за свой счёт 70
00:55 Басилашвили не уверен, что новый стадион «Зенита» не рухнет 56
21 апреля 2017
22:56 Слухи «Газпром» не устроило качество вип-лож на «Крестовском», сектор перестроят 169
12:07 Луческу: «Состояние поля на „Крестовском“ специфическое - возможно, газон будет рваться» 95
20 апреля 2017
20:06 Матч «Зенит» - «Терек» смогут посетить 40 тысяч человек 82
19:53 Мутко: «Эксплуатация арены в Петербурге будет стоить 400 млн рублей в год» 189
04:29 Сборная России может сыграть на «Ростов-Арене» уже в этом году 38
все материалы по этой теме
Турниры