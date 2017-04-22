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«Зенит» уже отремонтировал вип-ложи «Крестовского» за свой счёт

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: стадионы, Зенит
Сегодня, 02:15 | Источник: Fontanka.ru | Редакция: Павел Молочный

В «Зените» прокомментировали информацию о том, что на новом стадионе в Санкт-Петербурге будет перестроены вип-ложи. Ранее сообщалось, что их качество не устроило «Газпром».

«„Зенит“ уже отремонтировал 36 лож в рамках обязательств перед владельцами проданных в сезоне 2016/2017 в них абонементов так, чтобы на „Петровском“ и на стадионе „Санкт-Петербург-Арена“ был достойный уровень сервиса. То же самое можно сказать и о президентской ложе.

Как уже говорил генеральный директор клуба Максим Митрофанов, владельцы лож и привилегированных секторов уровня платина, золото, серебро генерируют около 50% доходов клуба в день матча, поэтому клуб планирует произвести весь необходимый спектр работ в данных секторах за свой счёт для обеспечения высокого уровня сервиса и обслуживания клиентов этой категории», — рассказал источник в руководстве «Зенита».

Он также отметил, что на самом деле косметический ремонт вип-лож  был выполнен ещё до начала тестовых матчей, к началу следующего сезона (летом) будет проводиться их дооборудование.

Топ-менеджер подчеркнул, что клуб не планирует рассматривать в качестве подрядчика «Метрострой» ни при каком варианте.

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