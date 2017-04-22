«Зенит» опубликовал фото VIP-лож на «Крестовском»

Пресс-служба «Зенита» поспешила опровергнуть слухи о том, что VIP-ложи нового стадиона «сине-бело-голубых» будут снесены и отстроены заново, показав общественности фотографии комфортабельных помещений:

«Публикуем фотографию президентской ложи для тех, кто пишет всякие глупости о сносе лож и ремонте их за счет „Метростроя“. Еще раз повторяем, что клуб отремонтировал все 36 VIP-лож в соответствии с нашими обязательствами перед спонсорами. Фото 1 и 2 - президентская ложа, 3 - стандартная».