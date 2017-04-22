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«Зенит» опубликовал фото VIP-лож на «Крестовском»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: стадионы, Зенит
Сегодня, 13:34 | Источник: Твиттер ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Зенита» поспешила опровергнуть слухи о том, что VIP-ложи нового стадиона «сине-бело-голубых» будут снесены и отстроены заново, показав общественности фотографии комфортабельных помещений:

«Публикуем фотографию президентской ложи для тех, кто пишет всякие глупости о сносе лож и ремонте их за счет „Метростроя“. Еще раз повторяем, что клуб отремонтировал все 36 VIP-лож в соответствии с нашими обязательствами перед спонсорами. Фото 1 и 2 - президентская ложа, 3 - стандартная».

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