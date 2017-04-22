«Зенит» опубликовал фото VIP-лож на «Крестовском»
Сегодня, 13:34 | Источник: Твиттер ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Зенита» поспешила опровергнуть слухи о том, что VIP-ложи нового стадиона «сине-бело-голубых» будут снесены и отстроены заново, показав общественности фотографии комфортабельных помещений:
«Публикуем фотографию президентской ложи для тех, кто пишет всякие глупости о сносе лож и ремонте их за счет „Метростроя“. Еще раз повторяем, что клуб отремонтировал все 36 VIP-лож в соответствии с нашими обязательствами перед спонсорами. Фото 1 и 2 - президентская ложа, 3 - стандартная».
Другие материалы по теме:
14:58 Видео Крыша «Крестовского» протекает 1
Вчера
20 апреля 2017
16 апреля 2017
13 апреля 2017
Или войдите через
Футбол у нас в вип-ложе происходит или где?
...из покон веков у нас кто в городе не прижился,тот и голодает,господа провинциалы-шампанского!!!