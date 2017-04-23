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Монтелла: «„Милану“ не хватило решительности при завершении атак»

Матч: МиланМилан1 : 2ЭмполиЭмполи
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Монтелла Винченцо
Сегодня, 20:03 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

После домашнего поражения от «Эмполи» наставник «Милана» Винченцо Монтелла заявил, что команда не собирается опускать руки:

«Результат один, но происходящее на поле должно было привести хотя бы к ничьей - в последние 15 минут мы создали множество моментов. Наши парни до последнего старались перевернуть игру. Мы способны на большее.

Игрокам не хватило решительности при завершении атак. Команда сыграла так, как и должна была сыграть, но невозможно рассчитывать на победу, если не заканчивать атаки голом.

В любом случае, нельзя опускать руки, сезон еще не закончен. „Милан“ по-прежнему борется за еврокубки».

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