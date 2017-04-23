Монтелла: «„Милану“ не хватило решительности при завершении атак»

После домашнего поражения от «Эмполи» наставник «Милана» Винченцо Монтелла заявил, что команда не собирается опускать руки:

«Результат один, но происходящее на поле должно было привести хотя бы к ничьей - в последние 15 минут мы создали множество моментов. Наши парни до последнего старались перевернуть игру. Мы способны на большее.

Игрокам не хватило решительности при завершении атак. Команда сыграла так, как и должна была сыграть, но невозможно рассчитывать на победу, если не заканчивать атаки голом.

В любом случае, нельзя опускать руки, сезон еще не закончен. „Милан“ по-прежнему борется за еврокубки».