Монтелла: «„Милану“ не хватило решительности при завершении атак»
Сегодня, 20:03 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
После домашнего поражения от «Эмполи» наставник «Милана» Винченцо Монтелла заявил, что команда не собирается опускать руки:
«Результат один, но происходящее на поле должно было привести хотя бы к ничьей - в последние 15 минут мы создали множество моментов. Наши парни до последнего старались перевернуть игру. Мы способны на большее.
Игрокам не хватило решительности при завершении атак. Команда сыграла так, как и должна была сыграть, но невозможно рассчитывать на победу, если не заканчивать атаки голом.
В любом случае, нельзя опускать руки, сезон еще не закончен. „Милан“ по-прежнему борется за еврокубки».
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И кому!!!!!!!
А то с такими результатами страшно за еврокубки, если они будут..
Не хочеться видеть позора от разного хлама,типа гента,маккаби,дандолоков и так далее!