«Фенербахче» на последних минутах вырвал победу в матче с «Галатасараем»
Сегодня, 21:01 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник
В поединке 23-го тура турецкой Супер-Лиги между «Галатасараем» и «Фенербахче» сильнее оказались гости. После победы «Фенербахче» (3 место в турнирной таблице) увеличил отрыв от «Галатасарая» (4 место) до четырех очков.
Стамбул, «Тюрк Телеком Арена»
«Галатасарай» – «Фенербахче» – 0:1 (0:0)
Голы: Соуза 90
«Галатасарай»: Муслера, Кароль, Кайя, Чалык, Сарыоглу, Джигерджи, Инан, Брума, Снейдер, Эзтекин, Подольски.
Главный тренер: Игор Тудор.
«Фенербахче»: Демирель, Калдырым, Шкртел, Кьер, Избайраклы, Соуза, Топал, Шаэшуэ, Потук, Ленс, Ван Перси.
Главный тренер: Дик Адвокат.
Предупреждения: Ван Перси 61, Соуза 85, Шкртел 88.
Судья: Джунейт Чакыр.
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